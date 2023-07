PP y Vox eliminan la obligatoriedad de la comparecencia de los Altos Cargos de la Junta en la Asamblea, previa a sus nombramientos

PP y Vox votaban de forma conjunta esta mañana en el Pleno de la Asamblea una propuesta de Ley de modificación del Estatuto de los Altos Cargos de la Junta de Extremadura, por lo que se suprime la obligatoriedad de la comparecencia de los Altos Cargos de la Junta en la Comisión de Recursos Humanos, de manera previa a sus nombramientos

Desde el Partido Popular, se asegura que el Gobierno Regional no puede perder ni un segundo, y que este trámite condenaría a que el Ejecutivo regional a no estar en plenitud operativa hasta el mes de octubre, por lo que prima agilizar la conformación de gobierno, para comenzar a abordar los asuntos que atañen y preocupan a los extremeños, y no así cumplir con un trámite que no aporta nada más allá de el currículum de esos altos cargos. Desde VOX, socios de gobierno de coalición, se subraya que en ningún caso esta derogación supone un menoscabo a la necesaria transparencia.

Esta modificación de la ley, que será por lectura única, ha sido muy criticada por los grupos parlamentarios en la oposición, PSOE y Unidas de Extremadura, apuntando ambas formaciones que se están protegiendo a los altos cargos del escrutinio del parlamento y que es un mal inicio de legislatura, cuando el primer acuerdo adoptado por el nuevo gobierno es acabar con la transparencia.