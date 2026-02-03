Vox asegura que "no hay avances" en Extremadura e insiste en entrar en el Gobierno autonómico

El portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha asegurado este lunes que "no hay avances" en las negociaciones con el PP extremeño que lidera María Guardiola para la conformación de un gobierno en la región, y ha insistido en que su partido quiere entrar en el Ejecutivo autonómico. "Si no es para entrar en el Gobierno, ¿para qué montamos un partido?", ha preguntado.

En rueda de prensa desde la sede del partido, Fúster ha respondido así al ser preguntado si hay algún avance en las conversaciones con el PP de Extremadura o si está habiendo reuniones.

El dirigente de Vox ha señalado que "no hay avances", "ninguno", y augura que tendrá que haber más reuniones porque por lo pronto mientras el PP sabe lo que Vox quiere, Vox desconoce lo que los 'populares' están dispuestos a ofrecer.

Preguntado, en este punto, sobre el hecho de que el PP sostenga que Vox no quiere entrar en los gobiernos autonómicos, Fúster ha tachado de "cansino" el "permanente runrún" del PP. "Pero, ¿para qué montamos un partido si no es para entrar en el Gobierno? ¿Para qué montamos un partido si no es para gobernar?", ha dicho.

Es más, ha subrayado que Vox necesita y quiere gobernar. "Queremos que los españoles sepan que pueden confiar en Vox", ha manifestado el diputado madrileño, para añadir que su partido tiene un sentimiento "contractual" con sus votantes y que defienden "con uñas y dientes" lo que han votado.

"Nosotros les prometemos algo, y lo vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir en los gobiernos o en la labor de oposición, allá donde no nos alcance. Pero claro que queremos entrar en los gobiernos, por supuesto, pero con las competencias muy delimitadas y muy claras, y con presupuesto", ha reiterado Fúster.

Y ha aclarado que en Vox ya no aceptan lo de que les den una consejería sin presupuestos para no hacer nada. "Por ahí no entramos", ha avisado, tras lo cual, con el micrófono aún abierto, se le ha escuchado decir: "Qué pesados son los del PP, de verdad, con lo de que no queremos gobernar".