Vox afirma que el mensaje de Fin de Año de Guardiola es "irrelevante" y "desconectado" de "problemas reales"

El portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha afirmado que el mensaje de Fin de Año de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, es "irrelevante, carente de contenido" y "desconectado de los problemas reales" de los ciudadanos.

Así, no considera relevante un discurso que "no afronta los problemas reales de la región ni ofrece soluciones a las graves carencias que sigue padeciendo Extremadura".

"Es un mensaje totalmente vacío, sin contenido político real y que no aporta absolutamente nada al bienestar de los extremeños", remarca Fernández Calle, quien ha señalado que por ello Vox no valora el mensaje de Guardiola. "Su mensaje no afecta al bienestar de los extremeños y sólo sirve para distraer la atención de lo que realmente importa", insiste el que ha sido candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas.

En este sentido, subraya que Extremadura atraviesa una situación "crítica" en "múltiples" ámbitos, como el empleo, las infraestructuras, los servicios públicos, el mundo rural y la oportunidades para los jóvenes; y lamenta que ninguno de estos "problemas" ha sido "resuelto" durante los dos años de legislatura de la 'popular' María Guardiola al frente del Ejecutivo regional.

Al mismo tiempo, Vox considera que este tipo de mensajes institucionales están "totalmente fuera de lugar" cuando la comunidad continúa arrastrando, incide, "los mismos problemas estructurales de siempre, sin avances ni cambios reales respecto a las políticas aplicadas durante décadas".

Frente a esto, la formación insiste en que Extremadura "necesita gestión, soluciones y decisiones valiente" y "no discursos vacíos ni propaganda institucional desconectada de la realidad cotidiana de miles de extremeños".

Finalmente, Fernández Calle desea también en nombre de Vox un "feliz" 2026 a todos los extremeños.