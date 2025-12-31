Roban en Badajoz los instrumentos musicales del músico pacense Julien Elsie

Durante las Navidades, unos ladrones entraron en el garaje de su vivienda familiar (un bloque de vecinos situado en el centro de Badajoz) y en el coche cerrado con llave de nuestro querido amigo Julien Elsie y le robaron del interior de su maletero todos los instrumentos musicales y el equipo con el que se gana la vida. Quizás conozcas a Julien como el propietario de la tienda de música Wolfgang Musik de la calle Virgen de la Soledad 26 que tuvo que cerrar el año 2023 debido a la presión de los minoristas online.

Este robo, valorado en mas de 4 mil euros, ha supuesto un duro golpe para él. No solo económico, sino también sentimental pues muchos de estos objetos tan preciados los había coleccionado a lo largo de décadas o se los habían regalado personas que ya han fallecido.

Eran los instrumentos que estaba usando durante la gira de presentación de su nuevo disco.

Se ha informado a la policía, que está investigando el caso. Les pedimos que miren con atención las fotos de los objetos robados y que se pongan en contacto si han visto alguno de estos objetos a la venta en Internet o en mercados locales (incluido Portugal).

Hemos lanzado esta campaña en GoFundMe para recaudar donaciones que le permitan al menos comprar sustitutos para algunos de los objetos perdidos.

Si puedes hacer una contribución, grande o pequeña, te lo agradeceremos enormemente.

Si te enteras de algo por favor ponte en contacto con el a través de sus redes sociales.

A continuación, la lista de objetos robados.

RELACION DE OBJETOS ROBADOS:

(1) Guitarra Electrica Fender Mustang Player Offset. Color Verde Oliva. Golpeador nacarado. Puente modificado: Dynamic Stoptail con palanca de tremolo

(1) Guitarra Electrica Eko S300. Color gris metalizado. Golpeador glitter (brillantina).

(1) Amplificador de guitarra Fender Blues Junior Lacquered Tweed. Color amarillo y marron, de tweed. Altavoz Jensen

(1) Teclado sintetizador Korg MicroKorg . Con su funda de nylon negra

(1) Pedal de efectos Boss TU2 (Afinador).Color blanco con pantalla display

(1) Pedal de efectos MXR Blue Box (Fuzz Octavador). Color azul

(1) Pedal de efectos Reuss Old Black Shoe (Distorsion). Color plateado con glitter (brillantina), con un zapato de tacon pintado en color negro

(1) Pedal de efectos Boss TR2 (Tremolo). Color verde

(1) Pedal de efectos Death by Audio Micro Dream (Delay). Color azul y negro

(1) Pedal de efectos TC-Helicon VoiceTone D1. Color negro con detalles verdes

(1) Pedal de efectos Digitech Jamman Solo XT . Color azul con pantalla display

(1) Microfono Shure 545 SD. Color plateado y negro

(1) Estuche rigido de guitarra Armour Apces. De madera forrado en piel negra, con herrajes dorados envejecidos. Con forma de guitarra.

(1) Funda blanda de guitarra Rockbag. Color negro con algunos detalles en amarillo. Material Nylon

(1) Correa de guitarra Righton Straps Disco Black. De cuero vegano color negro con lentejuelas plateadas

(1) Bolsa de viaje de piel negra con cremallera llena de cables de diferentes marcas. Tambien fuentes de alimentacion de varios instrumentos.

(1) Maleta antigua de madera llena de discos de vinilo y CD's del propio Julien Elsie