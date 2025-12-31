Aparece en una finca de Cala (Huelva) la caja fuerte sustraída del 'Camión de los Regalos' en Monesterio

La caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos' ubicado en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz) y que fue sustraída este pasado lunes ha aparecido en una finca de Cala (Huelva).

Cabe señalar que la caja estaba abierta y sin el dinero que contenía, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que apuntan que se continúa con las gestiones e investigación.

En la inspección ocular realizada se contó con la colaboración de la Guardia Civil de Policía Judicial de Huelva.