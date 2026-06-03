VIVIENDA

La vivienda sube un 9,6% interanual en Extremadura en mayo

Lo hace hasta situarse en 1.077 euros por metro cuadrado, tras repuntar un 3,3 por ciento en el último trimestre, según el índice de precios inmobiliarios de idealista.

Redacción

Extremadura |

La revolución de la vivienda
La revolución de la vivienda | La revolución de la vivienda

El precio de la vivienda usada en Extremadura ha registrado una subida del 9,6 por ciento interanual durante el mes de mayo hasta situarse en 1.077 euros por metro cuadrado, tras repuntar un 3,3 por ciento en el último trimestre, según el índice de precios inmobiliarios de idealista.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 16,9 por ciento interanual durante el mes de mayo hasta situarse en 2.795 euros por metro cuadrado, su máximo nivel en la serie histórica de idealista, tras repuntar un 4,5 por ciento en el último trimestre.

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