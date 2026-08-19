El VIII Festival de Teatro Clacón ofrece en Hoyos del 2 al 6 de septiembre cinco representaciones

El VIII Festival Internacional de Teatro Clacón llega a Hoyos (Cáceres), del 2 al 6 de septiembre, con cuatro representaciones al aire libre en la plaza de la Constitución, con la portada de la iglesia del Buen Barón como princial escenario, una propuesta teatral en un nuevo espacio y dos cursos formativos.

El telón se subirá el día 2, en el parque de la Casa Castillo con la compañía Z Teatro que llega a la localidad serragatina con El bululú de Don Cosme, que incluye una parte que se centra en la propia historia de Hoyos.

El día 3 de septiembre comienzan las representaciones en la plaza de la Constitución con la compañía extremeña María de Melo Producciones que pondrá en escena Un puente al más allá; el día 4, vuelven Las niñas de Cádiz con La Reina Brava; el día 5 se subirá al escenario la compañía malagueña La líquida teatro con Ellas de Oro, y se cierra el día 6 con Albacity Corporation y La Secta del Quijote.

Todas las representaciones comenzarán a las 21,30 horas y el precio de las entradas son 6 euros, excepto el primer día, que la entrada cuesta 4 euros. También hay un abono para todas las funciones, que serán 25 euros.

Los detalles de la programación se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa en Cáceres, por parte del director del certamen, Javier Uriarte, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Hoyos, Mónica Morales, y el diputado de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega Villarroel.

"Acercamos teatro de calidad a los pueblos, a un precio con unas entradas muy asequibles y que el público disfruta", ha resaltado Uriarte, que ha añadido que, "este festival se ha convertido en un emblema en la zona norte de Extremadura" porque no solo acuden vecinos de la Sierra de Gata, sino que el año pasado hubo público procedente desde Salamanca o Portugal.

Respecto a los cursos que se ofrecerán, uno de ellos será de Máscaras de Comedia y tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre, de 10,00 a 13,00 horas, impartido por un maestro de máscara que trabaja por todo el mundo. El otro curso es sobre las claves de la distribución, algo que ayudará a las productoras teatrales a difundir sus productos artísticos.

Este curso lo impartirá Cristina Gandarias, especialista en distribución que asesorará a los asistentes no solo durante el curso, sino que se hará un seguimiento durante seis meses. "Esta parte de formación del festival, poco a poco, se va afianzando y se va haciendo realidad", ha resaltado Uriarte.