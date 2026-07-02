Los viajeros aumentan el 22,5% en los alojamientos extrahoteleros de Extremadura en mayo y es la comunidad que más crece

Los apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues de Extremadura recibieron a 75.577 viajeros en mayo, un crecimiento del 22,5 por ciento respecto al mismo mes de 2025 y el avance más importante de todas las Comunidades Autónomas, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tipología de alojamientos registró 155.896 pernoctaciones en el citado mes, el 12 por ciento más en comparativa anual.

Las cifras, tanto de viajeros como de pernoctaciones, son las más altas de un mes de mayo desde el inicio de la serie histórica, en 2010.

El mercado internacional contribuyó con 15.828 turistas, el 6,5 por ciento más, y 38.363 estancias, un aumento del 2,1 por ciento, unas cifras que también son las mejores de los últimos dieciséis años.

Sumados los datos hoteleros y extrahoteleros, mayo finalizó con 202.125 viajeros, un crecimiento del 2,6 por ciento anual, y 387.646 pernoctaciones, el 0,5 por ciento menos.

La estancia media conjunta fue 1,92 noches por viajero.