La venta de turismos usados cae en Extremadura un 7,4 por ciento en julio

La venta de turismos usados cayó en julio un 7,4 por ciento en Extremadura y un 5,5 por ciento la de furgonetas, con Cáceres como la provincia extremeña con la mayor bajada a nivel nacional, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (ANCOVE).

En el mes de julio se vendieron 4.396 turismos y 720 comerciales ligeros de segunda.

La venta de turismos electrificados supone en el mes el 4,8 por ciento del total los eléctricos.

En general en Extremadura, la venta de vehículos usados baja el 7,2 por ciento el pasado julio, con 5.116 unidades.