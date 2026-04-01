Una veintena de empresas hortofrutículas extremeñas participarán en Fruit Attraction 2026 de la mano de la Junta

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes la convocatoria de Extremadura Avante Servicios a Avanzados a Pymes, S.L.U para la participación agrupada en la Feria Fruit Attraction 2026.

Una acción que se celebrará del 6 de septiembre al 8 de octubre en el recinto ferial IFEMA, en Madrid, con el objetivo de promocionar "la calidad de las producciones hortofrutícolas de origen extremeño.

De esta convocatoria podrán beneficiarse un total de 25 empresas del sector y auxiliares, que contarán con un espacio expositivo agrupado con una superficie total de 340 metros cuadrados, y recibirán a asesoramiento profesional de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. antes, durante y después de esta acción de promoción, para maximizar su acción comercial, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Según señala, Fruit Attraction es "más que un evento presencial", sino que se ha convertido en la "herramienta comercial de referencia global para la comercialización mundial de frutas y hortalizas".

Su capacidad de promover las exportaciones mundiales del sector, lo convierten en el "punto de conexión comercial de todo el conjunto de profesionales que integran toda la cadena de valor, además de haberse consolidado como marco de innovación del mercado hortofrutícola".

Destaca el Ejecutivo regional que más del 90 por ciento de los expositores y más del 95 por ciento de los visitantes repiten cada año; por ello Fruit Attraction "se afianza así como uno de los principales eventos mundiales del sector hortofrutícola".