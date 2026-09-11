Una veintena de dibujantes ilustrarán un diccionario extremeño gigante en la Salita del Cómic de Badajoz

La XVII Salita del Cómic y la Ilustración de Extremadura se celebra este fin de semana del día 11 al 12 con distintas presentaciones de obras y mesas redondas en el Museo Luis de Morales 'Ciudad de Badajoz' y una actividad en el Paseo de San Francisco en la que una veintena de dibujantes ilustrarán en directo un 'Diccionario extremeño'.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha presentado esta nueva edición junto al representante de Extrebeo y organizador de la Salita, Carlos Díaz, quien ha ofrecido los detalles de esta nueva cita que comienza este viernes a las 18,00 con la presentación de las novedades editoriales de la Asociación Extrebeo; seguido de la de la obra 'Juana la Loca' de Gol, quien hablará del proceso de creación o cómo afronta hacer un cómic histórico.

Por su parte, Juan del Pozo hablará sobre sus dos últimos cómic en una jornada que concluirá con una mesa redonda sobre los fanzines de la región.

El sábado por la mañana las actividades se trasladan a San Francisco, donde el habitual cómic gigante se convertirá en esta ocasión un 'Diccionario ilustrado extremeño', de la mano de 20 planchas en las que cada dibujante ilustrará una palabra o expresión típica de la región, desde 'arrecío' a 'pitera', cada uno con su versión de cada una, que juntas formarán un pequeño diccionario de palabras extremeñas, que "seguro que llama mucho la atención a la gente".

Ya por la tarde, el Museo Luis de Morales será sede de las dos últimas charlas, la primera con las autoras Carolina Corvillo y Noelia Vega, ante lo que ha explicado que Corvillo es una guionista madrileña, que está especializada en cómics históricos, y Vega una de las mejores dibujantes de cómics históricos a nivel nacional y de Badajoz. Ambas explicarán su método de trabajo, sus proyectos, y cómo ven este tipo de cómic en boga y con "muchísima" utilidad, además de hablar sobre su último trabajo sobre Juana la Beltraneja.

Por último, la Salita contará con un premio nacional, Javier de Isusi, vasco aunque afincado en Extremadura, que charlará sobre su última obra, 'El año en que fuimos reyes' y de toda su trayectoria.

Por su parte, Casablanca ha señalado que, un año más, el Museo Luis de Morales será el epicentro de todas las actividades que van a ocurrir este fin de semana, junto al 'Diccionario ilustrado' en la mañana del sábado en San Francisco, en el marco de este evento "completamente consolidado" en la ciudad y en el que se comparten inquietudes o tendencias en torno a hacia dónde avanza el cómic y la ilustración.

En el caso de Extremadura, tiene un gran cantidad de ilustradores, dibujantes y guionistas de cómic, lo que hace que estos encuentros cada año sean "un éxito", ante lo que se ha mostrado "seguro" de que también lo será en este 2026 y ha invitado a la ciudadanía a que se acerquen especialmente a la actividad del Paseo de San Francisco.