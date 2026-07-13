Vecinos de Montijo convocan una concentración el próximo jueves para reclamar una rotonda en la carretera hacia Torremayor

Vecinos de la localidad pacense de Montijo han convocado una concentración el próximo jueves, 16 de julio, para reclamar a la Junta de Extremadura y al ayuntamiento de la localidad la construcción de una glorieta en el cruce de la avenida del Progreso con la carretera de Torremayor, al considerar que se trata de una "actuación clave para mejorar la movilidad, aportar mayor tranquilidad y garantizar la seguridad vial de la ciudadanía".

Bajo el lema 'Por nuestra movilidad y seguridad, ¡Glorieta Ya!', la concentración tendrá lugar a las 10,30 horas del 16 de julio en el cruce en el que reclaman la construcción de la glorieta, entre la avenida del Progreso y la carretera de Torremayor.

Según señalan los convocantes, se trata de una vía y un cruce con "alta densidad de tráfico rodado" diariamente, ya que conecta áreas claves del municipio y accesos interurbanos, pero que sin embargo, presenta "graves deficiencias", como el fallo recurrente de los semáforos, que genera situaciones de "extremo peligro para los usuarios" y convierte este cruce en "un punto negro insostenible para el pueblo".

Por ello, consideran que la construcción de una glorieta en este cruce es la "única solución técnica viable para calmar el denso tráfico actual y garantizar un tránsito fluido y seguro", tal y como ha ocurrido en otros municipios de Extremadura, donde cruces de este tipo "se han ido cambiando por rotondas como una solución moderna para garantizar la seguridad de peatones y conductores".

Según señalan, la construcción de una rotonda con pasos de cebra sobreelevados, reductores de velocidad, bandas sonoras y un refuerzo de la señalización luminosa y vertical sería la "alternativa más segura para la circulación peatonal y de vehículos y para salvaguardar la vida de peatones y conductores".

Por todo ello, reclaman a la Junta de Extremadura que inicie "a la mayor brevedad posible", los trámites técnicos y presupuestarios necesarios para la redacción y ejecución del proyecto de construcción de una rotonda en esta intersección, y piden al Ayuntamiento de Montijo que "actúe con firmeza como interlocutor y defensor de los vecinos", presionando a la Administración Regional y agilizando los trámites necesarios para la ejecución de la obra.