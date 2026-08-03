Vecinos de Casar de Palomero protagonizan este lunes una visita teatralizada por las calles de la localidad

Alrededor de 40 vecinos de la localidad pacense protagonizarán este lunes, 3 de agosto, una visita teatralizada por las calles de la localidad, en la que realizarán un recorrido por su historia.

A partir de las 22,15 horas, vecinos de esta localidad de la comarca cacereña de Las Hurdes serán actores por un día para relatar a otros vecinos y visitantes los encantos, rincones históricos y leyendas de Casar de Palomero.

Se trata de la cuarta visita teatralizada, un evento de carácter histórico y cultural que se adentrará, desde la Plaza Mayor de esta localidad hurdana, en un viaje por los siglos, que dará a conocer la "historia y grandeza" de esta villa.

La idea original, guión y dirección de esta visita es de María Jesús Lorenzo Blanco, que cuenta con el apoyo histórico de Eduardo Arrojo