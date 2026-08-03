TURISMO

Vecinos de Casar de Palomero protagonizan este lunes una visita teatralizada por las calles de la localidad

Así, a partir de las 22,15 horas, vecinos de esta localidad de la comarca cacereña de Las Hurdes serán actores por un día para relatar a otros vecinos y visitantes los encantos, rincones históricos y leyendas de Casar de Palomero.

Redacción

Extremadura |

Vecinos de Casar de Palomero protagonizan este lunes una visita teatralizada por las calles de la localidad
Vecinos de Casar de Palomero protagonizan este lunes una visita teatralizada por las calles de la localidad | Ayto. Casar de Palomero

Alrededor de 40 vecinos de la localidad pacense protagonizarán este lunes, 3 de agosto, una visita teatralizada por las calles de la localidad, en la que realizarán un recorrido por su historia.

A partir de las 22,15 horas, vecinos de esta localidad de la comarca cacereña de Las Hurdes serán actores por un día para relatar a otros vecinos y visitantes los encantos, rincones históricos y leyendas de Casar de Palomero.

Se trata de la cuarta visita teatralizada, un evento de carácter histórico y cultural que se adentrará, desde la Plaza Mayor de esta localidad hurdana, en un viaje por los siglos, que dará a conocer la "historia y grandeza" de esta villa.

La idea original, guión y dirección de esta visita es de María Jesús Lorenzo Blanco, que cuenta con el apoyo histórico de Eduardo Arrojo

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid