Vaquera dice que la Junta trabaja en la resolución de las oposiciones y la "idea" es convocarlas antes de verano

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, Mercedes Vaquera, ha insistido en que la Junta trabaja en la resolución de las oposiciones docentes y su idea es convocarlas antes de verano.

Vaquera ha señalado que la Junta lleva trabajando en este proceso selectivo desde octubre del 2025, incluso antes, ha precisado, de que de que se convocaran las elecciones y ha incidido en que la Ley de Regulación del Proceso de Transición entre Gobiernos de Extremadura establece que se debe continuar con todos aquellos asuntos que sean de "interés general" y de "urgencia".

De esta forma, a preguntas de los medios, ha respondido a algunos sindicatos educativos en la región que habían apremiado a la Junta a que procediera a esta convocatoria y habían aludido a dicha norma y al hecho de que el Ejecutivo regional estuviera aún en funciones tras las elecciones del pasado mes de diciembre.

Así, ha asegurado Vaquera que la Junta no se va a "saltar ninguna ley" y sobre la norma aludida ha recalcado que en su capítulo preliminar establece que el Gobierno, en el periodo de transición, debe continuar con la "actividad ordinaria", ante lo que ha apuntado que "todos los años la Consejería de Educación convoca el proceso selectivo".

María Mercedes Vaquera ha expuesto que la convocatoria de plazas sobre la que se está trabajando para este año procede de una oferta pública aprobada en diciembre del 2023 en la que se estableció un número de plazas que se tenía que ejecutar como máximo en tres años.

"Si nosotros no las sacamos en este año, esas plazas se perderían. ¿Es interés general o no? Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a la sociedad y a los opositores", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que la convocatoria corresponde a una actividad ordinaria de la consejería que se viene haciendo "año a año".

También ha recordado que la Consejería de Educación tiene una serie de procesos anuales que son necesarios para el "interés" y el "buen funcionamiento" del sistema educativo, como son la puesta en marcha del curso académico.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de visitar en Don Benito (Badajoz) la Feria de la FP de Vegas Altas, La Serena y La Siberia.