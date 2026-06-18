Valverde de Leganés recibe casi 9 millones de euros para mejorar infraestructuras afectadas por las lluvias

El Ayuntamiento de Valverde de Leganés ha recibido la resolución favorable por la que el Gobierno de España concede una ayuda de 8.921.388,37 euros destinada a la recuperación, mejora y modernización de infraestructuras municipales afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos años.

Se trata de una cifra "sin precedentes" para el municipio y la mayor inversión pública de la que se tiene constancia en la historia de Valverde de Leganés, ha destacado el Ayuntamiento de Valverde de Leganés en nota de prensa.

"Para dimensionar la importancia de esta financiación, el ayuntamiento necesitaría aproximadamente tres décadas de recursos propios para disponer de una cantidad equivalente", ha señalado.

El consistorio ha expuesto que esta "importante inyección económica" permitirá no solo reparar los daños ocasionados por los episodios meteorológicos adversos, sino también desarrollar actuaciones estratégicas que contribuirán a construir un municipio "más seguro, preparado y sostenible" de cara al futuro.

Entre las intervenciones contempladas destacan la mejora integral de los 35 caminos rurales y sesmos del término municipal; la reparación y acondicionamiento de cunetas, firmes y accesos rurales y la ampliación y renovación de colectores para minimizar el riesgo de inundaciones.

También la reparación de daños en edificios municipales afectados por las lluvias; la renovación de infraestructuras hidráulicas y redes de saneamiento pendientes de actuación y la mejora de acerados y calzadas en distintas calles y avenidas del municipio.

"Más allá de la ejecución de obras e infraestructuras, esta financiación supone una apuesta decidida por la protección de las familias, las explotaciones agrícolas y los servicios públicos esenciales", ha valorado el consistorio.

De este modo, las actuaciones previstas permitirán prevenir incidencias que durante años han afectado a numerosos vecinos y reforzar la capacidad de respuesta del municipio ante futuros fenómenos climáticos.

Asimismo, como ha valorado el ayuntamiento, esta inversión contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población, modernizar espacios e infraestructuras y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de Valverde de Leganés.

El ayuntamiento ha agradecido el compromiso del Gobierno de España con Valverde de Leganés, además de destacar la labor desempeñada por los técnicos y trabajadores municipales, cuyo "esfuerzo y dedicación han resultado fundamentales para la elaboración y presentación de un proyecto sólido, riguroso y con una clara vocación transformadora".

"En los próximos días se iniciarán los trámites administrativos necesarios para que las actuaciones contempladas puedan comenzar a materializarse durante los próximos meses", ha avanzado el consistorio.