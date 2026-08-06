El concurso 'Mi rincón favorito de Cáceres' anima a descubrir los mejores sitios de la ciudad a través de Instagram

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha el concurso fotográfico 'Mi rincón favorito de Cáceres', una iniciativa que invita a la ciudadanía a compartir, a través de Instagram, aquellos lugares, paisajes, monumentos, espacios naturales, rincones o escenas cotidianas que mejor representan la esencia de la ciudad.

Se trata de un concurso que pretende fomentar la creatividad a través de la fotografía digital y, al mismo tiempo, convertir a los propios ciudadanos y visitantes en embajadores de Cáceres al mostrar "su patrimonio, su gastronomía, sus espacios públicos y todo aquello que hace única a la ciudad", según ha destacado el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa.

A su vez, los participantes optarán a premios de hasta 200 euros con sus fotografías en la fase local del concurso y competirán por representar a Extremadura en la convocatoria nacional del proyecto, en la que concurren fotografías de municipios de toda España.

El certamen está abierto a personas de cualquier edad y lugar de procedencia y, para participar, los interesados deberán publicar su fotografía en Instagram con las etiquetas #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodecaceres, además de cumplimentar el formulario de inscripción habilitado por la organización, donde también pueden consultarse las bases del concurso.

Además, las fotografías podrán realizarse con cualquier dispositivo, aunque la iniciativa pone el foco en el uso de la fotografía del teléfono móvil como "herramienta creativa y de difusión cultural". Asimismo, el texto que acompañe a cada publicación en Instagram formará parte de la obra presentada y podrá ser valorado por el jurado durante el proceso de selección.

CAPTAR LA AUTENTICIDAD DE CÁCERES

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha animado a la ciudadanía y a los turistas que visiten Cáceres a participar. "Las redes sociales son hoy uno de los principales escaparates turísticos del mundo. Cada fotografía compartida por un vecino, vecina o visitante tiene un enorme potencial para despertar el interés de miles de personas y seguir contribuyendo a que Cáceres siga posicionándose como uno de los destinos de interior más importantes y atractivos de España".

"Queremos que quienes mejor conocen la ciudad sean también sus mejores embajadores; y, al mismo tiempo, que quienes nos visiten publiquen lo que más les ha gustado y sorprendido de nuestra ciudad. Porque la autenticidad de esas imágenes tiene un valor que ninguna campaña publicitaria puede sustituir, ha concluido Orgaz", ha añadido.

PREMIOS

El Ayuntamiento de Cáceres concederá un primer premio de 200 euros y un segundo premio de 100 euros. Además, la imagen ganadora será utilizada en diferentes materiales promocionales de la ciudad, como postales, pegatinas o carteles, convirtiéndose en "una de las fotografías representativas de esta edición".

Junto a ello, la obra vencedora representará a Extremadura en la fase nacional del proyecto, donde podrá optar a premios de hasta 500 euros, además de otros galardones y accésits contemplados en la convocatoria.

El plazo de participación permanecerá abierto desde el 5 de agosto hasta el 27 de septiembre, ambos incluidos. Los premios de la fase local se darán a conocer el 2 de octubre, mientras que los ganadores nacionales se anunciarán con motivo del Día Mundial del Turismo, según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa.

De esta manera, Cáceres se une al concurso 'Mi rincón favorito', que celebra este año su sexta edición a nivel nacional y, desde su creación, ha reunido decenas de concursos locales y miles de fotografías que contribuyen a difundir el patrimonio, la identidad y los atractivos turísticos de numerosas localidades españolas.