Valverde de Leganés afianza su comunidad energética con cerca de 500 socios para promover el ahorro y la sostenibilidad

La comunidad energética de Valverde de Leganés (Badajoz), la más grande de Extremadura y una de las de mayor dimensión de España, consolida al municipio como "un referente" en la transición energética, a través de un proyecto colectivo que refleja su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el bienestar de sus vecinos.

Se trata de una iniciativa que reúne en torno a 500 socios, que se beneficiarán próximamente de "un importante ahorro" en su factura eléctrica gracias al sistema de autoconsumo compartido.

Además del impacto económico, el proyecto contribuirá de forma "decisiva" a la reducción de emisiones contaminantes y al impulso de un modelo energético "más justo, eficiente y responsable".

Las previsiones estiman que, a lo largo de la vida útil de la instalación, el ahorro podría alcanzar hasta 17 millones de euros, "una cifra que pone de manifiesto la dimensión y el impacto positivo de esta apuesta local por las energías renovables", según ha informado el Ayuntamiento de Valverde de Leganés en nota de prensa.

FASE DEFINITIVA

Tras finalizar la instalación de las plantas fotovoltaicas, la Comunidad Energética Local entra ahora en su fase definitiva. En estos momentos, según ha indicado el consistorio, se están "completando los últimos trámites administrativos y las gestiones con la compañía distribuidora de electricidad", quedando únicamente pendiente la autorización para su apuesta en funcionamiento.

Por su parte, la entrada en servicio de esta infraestructura supondrá "un importante avance para el municipio y permitirá que los socios comiencen a disfrutar de numerosas ventajas", entre las que destacan: ahorro energético real mediante el autoconsumo compartido; reducción de la factura eléctrica; menor impacto ambiental gracias al uso de energías renovables; mayor independencia energética y un consumo más eficiente y responsable.

"Este proyecto representa mucho más que una instalación fotovoltaica, ya que es el resultado de la colaboración entre administración, ciudadanía y entidades implicadas para construir un modelo energético más sostenible, cercano y participativo, especialmente relevante en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de la energía", según ha destacado el Ayuntamiento de Valverde de Leganés en nota de prensa.

Con esta iniciativa, el municipio pacense vuelve a situarse a la "vanguardia de la innovación y la sostenibilidad", demostrando que la cooperación local es capaz de impulsar "grandes transformaciones y generar beneficios económicos, sociales y medioambientales para toda la comunidad".

Por último, el Ayuntamiento de Valverde de Leganés ha agradecido la implicación de todas las personas, empresas y entidades que han hecho posible este proyecto y ha reafirmado su compromiso de seguir avanzando hacia "un municipio más eficiente, más verde y comprometido con el futuro de las próximas generaciones".