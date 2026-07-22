Valencia de Alcántara y Marvão recrearán la 'Boda Regia' entre la Infanta Isabel y Manuel I de Portugal

Las localidades extremeña de Valencia de Alcántara y portuguesa de Marvão se engalanan del 30 de julio al 2 de agosto para celebrar la XXI 'Boda Regia', declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que regresa al año 1497 cuando la Infanta Isabel, primogénita de los Reyes Católicos, recibía en Valencia de Alcántara al Rey Manuel I de Portugal para celebrar su unión, un enlace que marcará hitos importantes en la historia de España y de Portugal.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, y el vicepresidente de la cámara portuguesa de Marvão, Luis Costa, además del presidente de la Asociación Cultural Boda Regia, Juan Ignacio Araujo, han presentado este martes los detalles de este evento.

En su intervención, Esther Gutiérrez ha destacado que, una vez más, se demuestra que la historia o la cultura es una "palanca" para el desarrollo de unos territorios que "se sienten unidos".

"'Boda Regia' lo demuestra claramente, además de trasmitir, con la participación de todas las generaciones, la identidad, porque conocer y conservar el pasado es construir el futuro", ha señalado.

En este sentido, la participación de la ciudadanía de ambos municipios, junto a la colaboración institucional, ponen en pie cuatro días de actividades, en los que se conoce la vida cotidiana en el siglo XV, con un punto central, como es la representación teatral de la llegada de don Manuel a España, que se representará el jueves 30 de julio en el Puente Portagem, en Portugal.

Junto a éste, el posterior enlace, que se pondrá en escena en el lugar histórico, en la explanada de Rocamador, en Valencia de Alcántara, que será el escenario el sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto de la obra 'De amor, justicia y conveniencia', del autor Javier Uriarte, según indica la diputación cacereña en nota de prensa.

Por su parte, el vicepresidente de la cámara portuguesa ha definido este evento como "un símbolo de amistad, cooperación y unión desde hace siglos, y un referente cultural y turístico de unos territorios transfronterizos".

Tanto él como el acalde de Valencia de Alcántara han querido poner énfasis en la importancia de "la absoluta implicación" de la ciudadanía, que permite que durante cuatro días se desarrollen rutas teatralizadas, recreaciones históricas, mercado, animación, torneos medievales, cine, conferencias, talleres o la Ruta de la Tapa Isabelina.