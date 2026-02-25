'Valdelacalzada en flor' aspira a ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional

La fiesta 'Valdelacalzada en flor' celebra una nueva edición del 17 de febrero al 22 de marzo con un programa que da la bienvenida a la primavera y que aúna unas jornadas técnicas, junto a rutas senderistas, pruebas deportivas o un Festival de Folclore.

Se trata de la 23º edición de esta fiesta que aspira a ser declarada de Interés Turístico Regional, en relación a lo cual el alcalde de Valdelacalzada, Fran Hormigo, ha explicado que el expediente está completo a falta de la visita de los técnicos de la Junta de Extremadura, prevista para el pasado año pero que se tuvo que posponer por la meteorología y borrascas que supusieron que la decoración se rompiera con lo que se "desvirtuaba" esta celebración.

En este sentido, la visita se ha pospuesto para este año, en concreto para el día 21 coincidiendo con el Festival de Folclore, el tren turístico para visitar la floración y un mercado de artesanía, y confía en que sea el paso definitivo para que alcance esta distinción un evento que este año incluye entre sus novedades el hermanamiento entre Valdelacalzada y el municipio portugués de Campo Maior, que celebra en agosto la Fiesta de las flores, con intercambios referidos a artesanía o gastronomía.

El programa ha sido dado a conocer por el alcalde de Valdelacalzada, junto al diputado de Identidad cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas; la responsable de la Oficina de Turismo, Elsa Méndez; y la directora de la Universidad Popular, Juani González.

En su intervención, Ricardo Cabezas ha destacado que 'Valdelacalzada en flor' no se puede vivir, sino que se siente a través del programa de esta 23º edición, y ha confiado en que sea declarada "por fin" Fiesta de Interés Turístico regional, al tiempo que ha puesto el acento en que da la bienvenida a la primavera y pone en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico de la localidad y su comarca, con los campos llenos de color, pero también las calles o casas engalanadas para la ocasión.

La festividad busca poner en valor las plantaciones de árboles frutales presentes en la localidad, las cuales suponen la principal fuente de economía y empleo en la comarca, además de promocionar su patrimonio natural, cultural y gastronómico. En este sentido, Fran Hormigo ha querido destacar el papel de las centrales hortofrutícolas como polo de riqueza y fijación de población, además de las personas que trabajan en el campo y cuidan del mismo.

De este modo, ha puesto el acento en que es una de las fiestas más emblemáticas de la región y en que, además de celebrar la llegada de la primavera, también supone un reconocimiento a la tierra, las tradiciones, los agricultores y al esfuerzo que hace el sector para cuidar y mantener los campos, a la par que ha destacado el crecimiento de esta celebración y ha querido hacer un reconocimiento a las mujeres como las artífices de las decoraciones de las fachadas y calles.

Junto al hermanamiento con Campo Maior, 'Valdelacalzada en flor' ofrece distintas actividades culturales, deportivas y gastronómicas desgranadas por Elsa Méndez y que contemplan para el próximo viernes día 27 las jornadas técnicas, en las que se tratarán temas como los abonos y riegos para las plantaciones.

El domingo 1 de marzo se celebran la Media Maratón y la carrera de 10 kilómetros, y el día 8 una ruta senderista, como también habrá actividades infantiles, una ruta ecuestre, una observación estelar o talleres de ornamentación con flores en la Casa Flora.

Por último, el Festival de Folclore se celebrará el día 21 como "un referente a nivel regional en la promoción de nuestra cultura y tradiciones", como ha destacado Ricardo Cabezas, en una jornada en la que también se podrá disfrutar de un tren turístico para visitar la floración y de un mercado de artesanía extremeña y portuguesa.