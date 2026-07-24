UPA-UCE reivindica la importancia económica y social del cultivo del tabaco en las zonas productoras de Extremadura

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura UPA-UCE Extremadura ha alertado de que el proyecto de Real Decreto de Ley por el que se modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo puede suponer un "grave impacto" para el sector tabaquero extremeño.

Según señala esta organización en nota de prensa, Extremadura concentra más del 95 por ciento de la producción nacional de tabaco, del que dependen directamente más de 1.200 familias productoras en el norte de Cáceres, principalmente en las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo y Valle del Alagón, y que genera más de 15.000 empleos entre directos e indirectos en el mundo rural.

Ante esta situación, UPA-UCE Extremadura recuerda que el sector del tabaco ya está haciendo un "enorme esfuerzo de reconversión, sostenibilidad y cumplimiento de la PAC", y que cualquier medida restrictiva adicional "debe ir acompañada de alternativas reales y de un plan de apoyo específico para los productores".

En cualquier caso, UPA-UCE Extremadura reafirma que comparte "plenamente los objetivos de protección de la salud pública y de prevención del tabaquismo, especialmente entre los más jóvenes", tal y como recogen las iniciativas impulsadas por el Gobierno de España y el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

Pero igualmente insta a "promover que tenga prioridad el consumo de tabaco que se cultiva en Extremadura, que cumple con la normativa sanitaria vigente en lugar del consumo de tabaco producido en otros países que no cumplen dicha normativa", señala la organización en nota de prensa.

En ese sentido, considera que este proyecto ha sido elaborado "de espaldas al sector productor, que criminaliza un cultivo legal, estratégico y fundamental" para la economía de la región extremeña, y que "tendrá consecuencias directas y muy negativas sobre los agricultores".

Por eso, ha considerado cuando se tomen medidas de este tipo haya una interlocución con el sector afectado, señala el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Oscar Llanos.