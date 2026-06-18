UPA-UCE Extremadura alerta de un incremento de hasta el 900% del precio de la fruta entre el agricultor y el consumidor

UPA-UCE Extremadura ha alertado de la "escandalosa" diferencia entre el precio que pagan por la fruta de hueso los consumidores y el que cobran los agricultores por producirla, llegando a registrarse una diferencia de hasta un 900 por ciento del punto de origen al consumidor final, y reclama "mayor transparencia" en la cadena alimentaria para que los productores cobren un precio "digno" por su trabajo.

Así lo han manifestado representantes de UPA-UCE este miércoles en rueda de prensa en Mérida, donde han hecho balance de la campaña de la fruta en Extremadura, una cosecha que se ha adelantado por las altas temperaturas y que ha comenzado con precios "inferiores" a los del año pasado.

UPA-UCE ha destacado que Extremadura cuenta con una "buena" cosecha de melocotón y nectarina. Sin embargo, la ciruela presenta un "problema importante" de falta de cuajado debido a las lluvias, y la cereza ha sufrido "graves daños" por las lluvias del mes de mayo y el granizo del pasado domingo. Esto ha provocado que las variedades más tempranas de ciruela estén teniendo una pérdida de producción que ronda el 30 por ciento.

En el caso de la cereza, esta organización agraria tiene constancia de que se han perdido 14 millones de kilos sobre una producción esperada de 40 millones sólo por las lluvias. "Esto se verá agravado por los daños del granizo registrado el pasado domingo en municipios como Jerte, Casas del Castañar, Tornavacas o El Torno", ha detallado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, indica en nota de prensa la organización agraria.

En este punto, ha insistido en la "complicada" situación de la ciruela y la cereza, registrando esta última una "importante pérdida" de producción por las lluvias que, ha dicho, se traducirá en pérdidas para los productores del norte de Cáceres. "Ambas producciones se han visto muy afectadas por las altas temperaturas y por las lluvias. Ya hemos reclamado ayudas para paliar las pérdidas en la cereza, pero tendremos que esperar hasta final de campaña para hacer una evaluación final de los daños", ha apuntado Llanos.

Mientras, a nivel nacional, UPA-UCE Extremadura ha cifrado la producción de fruta de hueso en 1.514.000 toneladas, lo que representa una "leve subida" con respecto a la campaña anterior, sobre todo en melocotón y nectarina, generando así un "equilibrio" entre la oferta y la demanda.

Por su parte, el productor de fruta de hueso Javier Ramos ha destacado que la falta de cuaje ha llegado a suponer un 50 por ciento menos de producción en variedades tempranas de ciruela como Black Splendor. "La floración se retrasó por las lluvias y la recolección se ha adelantado en torno a 15 días. Esto se traduce en un menor calibre para la fruta temprana, algo muy importante para competir en los mercados, y, por tanto, en menor producción", ha señalado Ramos.

Al mismo tiempo, ha manifestado que el precio de la ciruela debería ser "mejor" en esta campaña aunque, lamenta, "no se verá compensado por la falta de kilos". Por su parte, para el melocotón y nectarina se esperan precios de campañas anteriores.

Este agricultor de las Vegas Bajas del Guadiana ha puesto, igualmente, el foco en el "grave problema" que supone la falta de mano de obra en plena campaña de recolección de la fruta. "Las altas temperaturas están provocando un solapamiento de variedades, lo que complica todavía mucho más la campaña porque no encontramos trabajadores para recoger toda la fruta que hay en el campo", ha finalizado Ramos.