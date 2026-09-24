La Universidad de Mayores de Extremadura extiende sus sedes a Navalmoral, Villafranca y Montijo con más de 500 alumnos

La Universidad de Mayores de Extremadura extiende este curso sus sedes a Navalmoral de la Mata, Villafranca de los Barros y Montijo con más de 500 nuevos alumnos.

De este modo se ha puesto de manifiesto durante la firma este miércoles, día 23, en Mérida de los acuerdos para la apertura de las nuevas sedes del citado programa, y en la cual han participado el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero; la consejera de Educación, Sandra Valencia; los alcaldes de Navalmoral, Villafranca y Montijo, Enrique Hueso, Francisco Jiménez Araya y Javier Cienfuegos, respectivamente.

También ha estado presente en las firmas el director de la Universidad de Mayores de Extremadura, José María Corrales, quien ha destacado que este programa "devuelve el saber al territorio" con la extensión de nuevas sedes y contribuye, además, a establecer una institución universitaria "cada vez más cercana a la sociedad".

En este sentido, ha recordado que desde 2009 no crecía el número de sedes del citado programa, y ha resaltado que las tres nuevas localidades que las disfrutarán evaluaron previamente la demanda en sus municipios y detectaron casi 700 preinscritos, hasta llegar a los más de 500 alumnos que finalmente recibirán formación.

Corrales también ha subrayado que programas como el de la Universidad de Mayores incide en el planteamiento de que la UEx es "la más solidaria y justa" porque "es la única" con becas de ayudas y desplazamientos a sus alumnos.

De su lado, la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha valorado el papel de la Universidad de Mayores como elemento para que las personas mayores mantengan activas su "curiosidad" y sus "ganas de aprender", así como de desarrollar proyectos de cultura, participación y convivencia.

Tras explicar que una de sus abuelas ha sido alumna del programa, Sandra Valencia ha remarcado el compromiso del Gobierno regional de María Guardiola con un proyecto con vocación de "llegar a todo el territorio", y el cual este curso contará con más de 4.500 estudiantes (frente a los 4.035 del curso anterior).

Así, ha incidido en que con la Universidad de Mayores se contribuye a articular una Extremadura "con muchas más oportunidades de acceso a la cultura", con independencia de la edad que se tenga; bajo el planteamiento de que "la curiosidad nunca se jubila".

IMPACTO SOCIAL

A su vez, el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha agradecido a la Junta el "esfuerzo, compromiso y dedicación" en la "potenciación" de la Universidad de Mayores, que además de formación genera un "impacto social muy relevante" entre los alumnos.

En este sentido, y tras defender la necesidad de seguir trabajando en la formación continua y a lo largo de toda la vida, el rector ha valorado que la Universidad de Mayores es "con diferencia" el centro "más grande" de la UEx en cuanto a alumnos; y ha destacado además la "gestión eficiente" que mantiene este programa.

De su lado, el alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez Araya, ha señalado que es "reconfortante" ver cómo las personas mayores se emocionan, ha dicho, al poder "acercarse al conocimiento" a través de este programa, que en su localidad cuenta a día de hoy con 175 matrículas.

Asimismo, el alcalde de Montijo, Javier Cienfuegos, ha valorado que con la dotación a su localidad de una sede de la Universidad de Mayores (con más de 150 inscripciones ya) los usuarios que formaban parte del programa y que viajaban a Mérida y Badajoz para ello podrán ahorrarse a partir de ahora esos desplazamientos.

Por su parte, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha ahondado en que los participantes en la Universidad de Mayores (con más de 125 matrículas ya en su localidad) son personas que "quieren conocer", afrontar "nuevos retos" y seguir "activos". "Nunca dejamos de aprender y, sobre todo, nunca dejaremos de tenerm otivos para hacerlo", ha espetado.