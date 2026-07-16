La Unión pide derogar el decreto de trazabilidad de uvas y aceitunas y reforzar la vigilancia en los puestos de recogida

La Unión Extremadura ha exigido a la Junta menos burocracia, derogar el decreto de trazabilidad de uvas y aceitunas y reforzar la vigilancia en los puestos de recogida de todos los productos agrarios.

La organización agraria ha destacado que, en estos momentos la burocracia en el campo está "abrumando" a los agricultores y ganaderos, y si se suma "las trabas que impone" la Unión Europea a las añadidas por el Ministerio de Agricultura y la Junta, hay temporadas que los agricultores dedican "más tiempo al papeleo absurdo que a trabajar en sus labores".

Por ello, ha recordado que cuando tomó posesión el nuevo consejero de Agricultura en Extremadura, Juan José García, trasladó que uno de sus objetivos era eliminar la "burocracia absurda" que "agobia" a los agricultores y ganaderos.

Hasta la fecha, la Junta está aplicado un decreto de trazabilidad para el transporte de uvas y aceitunas en la región y que obliga a los productores a tener que elaborar para cada transporte de estos productos unos impresos de "multitud de folios, aunque este transporte solo sean de unos pocos kilos de productos".

"Cuando estamos recolectando no podemos estar en las oficinas rellenando impresos y tenerlos que llevar en el tractor, cuando la Guardia Civil distingue perfectamente al agricultor de la persona que hurta el producto, que somos pueblos pequeños donde todos nos conocemos", ha incidido La Unión en nota de prensa.

De este modo, la organización agraria entiende que la principal vigilancia para evitar los robos se tiene que realizar en los puestos de recogida, ya que en la mayor parte de ellos, sobre todos en los de las cooperativas que solo recogen mercancía de sus socios no es necesaria esta vigilancia.

"¿No es más efectivo vigilar 20 puestos de recogida que tener que hacer miles y miles de folios? Y si entendemos que esta norma es muy eficiente ¿Por qué solo para uva y aceitunas? ¿Y el resto de productos?", se ha cuestionado.

Por ello, La Unión ha exigido al consejero que cumpla su promesa, que derogue el Decreto 71/2025 de 8 de julio y se establezca con las fuerzas del orden una "vigilancia estrecha" en los puestos de recogida de aceitunas.