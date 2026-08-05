La Unión insta a administraciones a mantener limpias las cunetas para prevenir incendios

La organización agraria La Unión ha exigido este martes a las administraciones responsables que "prediquen con el ejemplo" y antes de prohibir y sancionar a los ciudadanos que no acatan las normas, cumplan con su obligación y mantengan limpias las cunetas y márgenes de las carreteras para prevenir los incendios forestales.

En nota de prensa, La Unión indica que gran parte de estos fuegos se propagan desde las cunetas y márgenes de las vías de tráfico, responsabilidad del Gobierno de España, de los gobiernos autonómicos y de las diputaciones provinciales.

Recuerda que durante la época de peligro alto de incendios, desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) prohíbe el uso de maquinaria agrícola en determinadas horas del día.

Como consecuencia de estas prohibiciones, La Unión explica que la labor de siega de los cereales en la región se ve muy afectada, ya que las principales horas del día en las que pueden funcionar las cosechadoras está prohibida esta actividad.

Esto hace, según precisa, que la siega de los cereales se prolongue en el tiempo y que a una parte importante de los propietarios de las cosechadoras no les interesa realizar estas labores en Extremadura.

Mientras tanto, las administraciones, sin embargo, no llevan a cabo labores de prevención en uno de los espacios donde se propagan una parte importante de los incendios, las cunetas y márgenes de las carreteras.

La Unión denuncia, en ese sentido, que ni la Administración central, ni la Junta de Extremadura ni las Diputaciones de Cáceres y Badajoz realizan labores de mantenimiento y limpieza en estos espacios, por lo que cuando se incendia un vehículo o saltan chispas de los neumáticos o tubos de escape de los vehículos, este conato de incendio se propaga a través de las fincas vecinas y se convierte en un incendio.

Recuerda que eso fue lo que ocurrió el pasado 24 de julio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), en uno de los incendios forestales más graves de este verano en España.

La Unión indica que está de acuerdo en tomar medidas, pero considera ilógico que se prohíban actividades agrícolas, que se realizan con medios de protección, y, sin embargo, las administraciones abandonen sus responsabilidades en las carreteras que son de su competencia para que las cunetas y márgenes estén limpias.