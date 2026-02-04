La Unión exige a la Junta el aumento de los fondos de modernización de explotaciones agrarias

La Unión de Extremadura ha exigido a la Junta el aumento de los fondos de modernización de explotaciones agrarias y que se mantengan y se pongan en marcha las ayudas para el asesoramiento a agricultores y ganaderos.

La organización agraria ha criticado que el comité de seguimiento regional del PEPAC 2023-2027, dependiente de la Junta, ha remitido una propuesta para modificar las partidas presupuestarias de los fondos de desarrollo regional para esta campaña.

Las principales modificaciones propuesta por la Junta de Extremadura consisten en eliminar las ayudas de asesoramiento a los agricultores presupuestadas en 7 millones de euro y en disminuir la partida destinada a la modernización del campo extremeño en 2,49 millones de euros.

En este sentido, La Unión ha subrayado que el asesoramiento a los agricultores y ganaderos extremeños es una "pieza fundamental" en el desarrollo de las explotaciones, por lo que la propuesta de eliminar estas ayudas es una "irresponsabilidad" por parte de la Junta de Extremadura.

"La reducción drástica de las ayudas a la modernización de las explotaciones es otra clara irresponsabilidad, para poder producir con la competencia de productos de países terceros, obliga a modernizar el campo extremeño si queremos seguir siendo competitivos, hay miles de expedientes de ayudas solicitadas para este trámite que no se están resolviendo por falta de presupuestos y que ahora se va a agravar si se aprueba esta reducción", ha criticado.

Así, La Unión entiende que este recorte de ayudas a los agricultores que se plantea por parte de la Junta de Extremadura es un "claro ejemplo" del "escaso peso político" que la consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán, tiene en el Ejecutivo regional, que está "utilizando los fondos agrarios para medidas de la propia Junta de Extremadura".