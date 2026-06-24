La Unión cifra en 45 millones las pérdidas en los cultivos de maíz y tomate en Extremadura por la ola de calor

La organización agraria La Unión Extremadura ha cifrado en 45 millones de euros las pérdidas que se producirán en los cultivos de maíz y tomate en la región debido a la ola de calor, en el caso de que únicamente se pierda el 15 por ciento de producción.

Según los datos que ha aportado, la producción de tomate prevista para esta campaña en Extremadura va a estar alrededor de los 2.090 millones de kilos y unos 325 millones de kilos de maíz, por lo que si la ola de calor supone "una pérdida de solo el 15 por ciento de la producción de ambos cultivos", el daño causado ascendería a los 45 millones de euros.

Así lo ha calculado el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha señalado que las Vegas del Guadiana y del Tajo van a alcanzar esta semana temperaturas que oscilan entre los 25 grados de mínima y los 41-42 grados de máxima durante un periodo de más de 72 horas.

Estas temperaturas, que suelen ser frecuentes a partir de mediados de julio, en estas fechas "pueden provocar daños muy importantes sobre todo en dos cultivos importantes en Extremadura, el tomate para industria y el maíz", ha señalado Cortés.

Según ha explicado, ambos cultivos se encuentran en estos momentos en estado de floración por lo que estas altas temperaturas "mantenidas en el tiempo impide la normal polinización de las plantas con la consiguiente pérdida de producción", tras lo que ha recordado que debido a los precios de estas producciones "cualquier bajada de rendimiento por muy pequeña que sea se convierte en una pérdida importante en la producción".

Cortés ha apuntado que la Unión Europea está trabajando en una normativa para hacer frente a las pérdidas producidas por fenómenos climatológicos extraordinarios que superen el 30 por ciento de la producción, tras lo que ha instado a la Junta de Extremadura a "realizar los controles pertinentes en estos cultivos u otros que se pudieran ver afectados por este fenómeno excepcional para en su caso activar las medidas enunciadas".

El dirigente agrario ha apuntado que la climatología siempre "ha sido un riesgo en la agricultura y ganadería, pero no hasta estos extremos", tras lo que ha señalado que los agricultores están buscando variedades y cultivos que mejor se adapten a estas condiciones, pero estas olas de calor "al final prácticamente de la primavera, no hay variedad que sea capaz de aguantar", por lo que ha advertido de que estas situaciones "han venido para quedarse e incluso agravarse, las administraciones deberán estudiar estos fenómenos y buscar remedios", ha reclamado.