Unidas por Mérida despliega tres pancartas para reivindicar memoria y democracia por los 90 años de la toma de la ciudad

Unidas por Mérida se suma a los actos conmemorativos del 90º aniversario de la toma de Mérida el 11 de agosto de 1936 con las instalación de tres pancartas en distintos puntos de la ciudad con mensajes de memoria, democracia y "compromiso antifascista".

La acción coincide asimismo con la declaración de 2026 como Año de la Memoria, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mérida el pasado 27 de noviembre de 2025.

Las tres pancartas trasladan tres mensajes que resumen el compromiso de Unidas por Mérida con las víctimas y con la defensa de la democracia: "Mérida con su memoria. Por las víctimas y represaliados. Libertad y democracia siempre." "No pasarán. Ni miedo ni silencio. Por un futuro sin fascismo." "Verdad, justicia y reparación."

Unidas por Mérida recuerda que el 11 de agosto de 1936 supuso para Mérida el inicio de una "etapa de violencia, represión, persecución y ausencia de libertades" que afectó a "generaciones" de emeritenses. Por ello, considera necesario mantener viva la memoria de quienes fueron asesinados, represaliados, encarcelados, perseguidos o exiliados y reivindicar el reconocimiento que merecen las víctimas y sus familias.

La formación subraya que la memoria democrática "no consiste únicamente en mirar al pasado, sino también en defender en el presente las libertades y derechos conquistados y en seguir eligiendo políticas que fortalezcan la democracia".

La formación aprovecha la ocasión para reflexionar que la democracia tiene también que ver con la vivienda, el trabajo, el salario, el tiempo que tienen los ciudadanos, la educación y sanidad que reciben, con poder cuidar a quienes quieren, estudiar, formar una familia, desarrollar un proyecto de vida o disfrutar de un barrio en el que merezca la pena vivir.

"También va de eso la democracia. No es solamente votar cada cuatro años. Es decidir cómo queremos vivir juntas y juntos y qué derechos estamos dispuestos a garantizar para que cada persona pueda construir su propia vida con libertad y dignidad", señala la formación en una nota de prensa.

Por eso, para Unidas por Mérida, la democracia "no hay que darla por hecho, se construye día a día y merece ser recordada, celebrada y, sobre todo, cuidada".

En este sentido, subrayan que cuidar la democracia significa "cuidar lo común: los derechos, los servicios públicos, la educación, la cultura, la igualdad, la libertad y la solidaridad; todos aquellos espacios que sostienen la vida de la gente y nos recuerdan que nadie sale adelante completamente solo".

Unidas por Mérida quiere que este 90º aniversario sirva, por tanto, para "recordar a las víctimas, exigir verdad, justicia y reparación y celebrar una democracia que avance, se consolide y sea la prioridad que permita a todas las personas vivir en libertad, desarrollar sus proyectos de vida y construir juntas un futuro mejor".

En la mañana de este martes las agrupaciones locales de PSOE, IU, Podemos, PCE y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca celebrarán un acto conmemorativo por el 90.º aniversario del golpe de Estado y de la represión franquista en la ciudad, en el memorial de las víctimas en el cementerio municipal.