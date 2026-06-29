Unidas por Extremadura reivindica en el Orgullo “no retroceder ni un paso atrás” en los derechos alcanzados

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reivindicado este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, “no dar, ni retroceder ni un paso atrás” en los derechos alcanzados. Así, De Miguel ha señalado, desde la manifestación convocada en Mérida en la que también han estado la diputada de la confluencia, Nerea Fernández y el diputado José Antonio González Frutos, que “hoy es un día para salir con orgullo a las calles independientemente de quien uno quiera ser o a quien quiera amar”.

Irene de Miguel ha señalado que la diversidad “tiene que tener cabida” y, además, como ha dicho, “nos enriquece como sociedad”. La portavoz de Unidas por Extremadura ha reivindicado que este 28 de junio es también un día “para dejar claro que en este país tenemos memoria” y ha añadido que “sabemos que todos los derechos conseguidos por el colectivo LGTBI han sido a pesar de algunos que votaron en contra del matrimonio homosexual, de la ley trans y que esta semana hemos visto cómo han tenido la poca decencia de abstenerse a que se penalicen las terapias de conversión”. En referencia a esto, De Miguel ha insistido en que en este país “tenemos memoria” y además “sabemos quién avanza en derechos LGTBI”.

Por último, Irene de Miguel ha recordado que “no hay bandera que tape la vergüenza de gobernar con los homófobos”.