Unidas por Extremadura registra enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Extremadura para 2026

Unidas por Extremadura ha registrado este jueves una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Extremadura para 2026. La portavoz de la confluencia, Irene de Miguel, ha señalado que la registran porque este es un “presupuesto ficticio” que tendrá sólo “tres meses de vida”. De Miguel ha puesto en duda su ejecución teniendo en cuenta que la del pasado “ya fue bastante lamentable y eran doce meses”, además ha añadido que estas son unas cuentas para “hacerse la foto” y ha señalado que son fruto “del postureo de la señora Guardiola y los señores de Vox”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado que es “además de racista y clasista, es profundamente cruel”, en este sentido ha señalado que la prioridad de este presupuesto es “acabar con la cooperación al desarrollo”. Una cooperación al desarrollo, que como ha recordado, “no había llegado ni siquiera al 0,7% del PIB al que nos habíamos comprometido todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular". También ha criticado que “acaba con la organización de los trabajadores” ya que recorta las subvenciones a los sindicatos.

“Nosotras no vamos, por supuesto, a apoyar un presupuesto que viene de la mano de la extrema derecha con una agenda ultra, pero además creemos que es un presupuesto falso. Un presupuesto que crece no por la revolución fiscal del Partido Popular y Vox, que es simplemente el seguidismo de la señora Ayuso, crece por las transferencias del Estado y, sobre todo, por el endeudamiento”, ha dicho Irene de Miguel.

Además, De Miguel ha destacado que en el momento internacional en el que nos encontramos “en una guerra entre el señor Trump, Netanyahu e Irán vemos como no hay ni un plan de contingencia en estos presupuestos que vengan a paliar las consecuencias que va a tener sobre las familias de Extremadura”, especialmente ha dicho en sectores clave para nuestra economía como el primario y ha señalado que la consejería de Agricultura “sufre una rebaja del 5%”.

Irene De Miguel ha insistido en que este no es un presupuesto “ni histórico ni social, es un presupuesto fachada” y ha señalado que desde Unidas por Extremadura proponen una fiscalidad “justa donde los que más tienen más aportan”, además ha criticado la eliminación del impuesto de sucesiones, de transmisiones patrimoniales y los impuestos a las eléctricas.

Y ha apuntado a que “las prioridades deberían de ser otras”, desde la rebaja de las listas de espera o la disminución de las ratios en educación primaria. Medidas, que como ha dicho, “nada tienen que ver con las prioridades de este Gobierno que han sido cargarse la cooperación al desarrollo, las subvenciones a los sindicatos y una asignatura que ni siquiera pagábamos nosotros, que es la asignatura de lengua árabe”.

Por último, De Miguel ha señalado que “todo lo que viene realmente a mejorar la vida de las familias, de la gente de Extremadura, no está en estas cuentas” y ha añadido que la propuesta de Unidas por Extremadura es “radicalmente opuesta”.