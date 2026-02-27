UGT Extremadura concede el 'Premio 8M Isabel Expósito Agúndez' a la "referente" del feminismo sindical Luz Martínez

UGT Extremadura ha concedido el IV Premio 8M 'Isabel Expósito Agúndez' a Luz Martínez Ten, psicopedagoga, sindicalista y una de las voces más reconocidas del feminismo sindical en el país, en reconocimiento a su extensa trayectoria en la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El premio será entregado el próximo 6 de marzo, a las 10,00 horas, en un acto público que se celebrará en la sede de UGT Extremadura con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Luz Martínez Ten (Madrid, 1960) es licenciada en Ciencias de la Educación, con Máster en Género por la Universidad Complutense de Madrid, y ha desarrollado una amplia trayectoria sindical y académica centrada en la coeducación, la interculturalidad y las políticas de igualdad, explica en nota de prensa UGT Extremadura.

Actualmente es secretaria de la Mujer y Políticas Sociales en la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT, responsabilidad que ejerce desde 2015.

Entre sus aportaciones más destacadas figura el impulso de la Escuela de Mujeres Dirigentes de UGT, un proyecto pionero para formar a mujeres sindicalistas en liderazgo y defensa de las políticas de igualdad, así como su papel como promotora del documental 'Las Maestras de la República', galardonado con el Premio Goya, que recupera la memoria de las docentes republicanas y su compromiso con una educación pública y emancipadora.

El jurado ha valorado especialmente su labor como militante, su aportación intelectual y su trabajo sostenido para incorporar la perspectiva de género en la acción sindical y en las políticas públicas.

Los Premios 8M 'Isabel Expósito Agúndez' fueron creados por UGT Extremadura hace cuatro años con el objetivo de reconocer y visibilizar el trabajo y la trayectoria de personas, entidades y organizaciones que contribuyen al avance hacia la igualdad efectiva.

Con este galardón, el sindicato, además, rinde homenaje a Isabel Expósito Agúndez, sastra y afiliada de UGT en Cáceres, detenida tras el golpe de Estado de julio de 1936 y fusilada en octubre de ese mismo año, cuando tenía 47 años.

Su memoria simboliza el compromiso histórico del sindicato con la libertad, la justicia social y los derechos de las mujeres.

El acto contará además con la intervención de Verónica Fumanal, licenciada en Ciencias Políticas y Comunicación, quien impartirá la ponencia 'Mujer y poder: el mapa de las barreras hacia la igualdad', centrada en los obstáculos estructurales que aún limitan el acceso de las mujeres a los espacios de poder y decisión.