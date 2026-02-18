UGT defiende que la subida del SMI es una cuestión de "justicia social" que beneficiará a 72.000 extremeños

La secretaria general de UGT en Extremadura, Patro Sánchez, ha justificado el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se situará en 1.221 euros, como medida para "repartir" entre la clase trabajadora los beneficios empresariales, que ha cifrado en el 13,9%.

Por tanto, se trata de una medida de "justicia social" que beneficiará directamente a 72.000 trabajadores de Extremadura, una de las comunidades autónomas donde mayor será el impacto del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicato UGT y CCOO, debido a que es una de las regiones donde los salarios son más bajos.

Sánchez ha valorado "muy positivamente" la medida porque "mejora el empleo, reduce la brecha salarial" y también beneficia a los jóvenes, ha señalado Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación, y que se justifica debido a que "las empresas están ganando dinero", unos beneficios que "tiene que ser también repartido entre la clase trabajadora", ha dicho.

La dirigente sindical ha remarcado que desde el año 2018 el salario mínimo interprofesional ha subido un 65,9% y por lo tanto la comunidad extremeña es "una de las más beneficiadas porque los salarios son más bajos".

La subida del SMI "no es un problema, es parte de la solución", ha defendido la responsable sindical, quien ha situado aquellos trabajos que son "más precarios" y que mayoritariamente están ocupados por mujeres, los más beneficiados.