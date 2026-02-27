UGT advierte de que la siniestralidad laboral en Extremadura sigue por encima de la media, a pesar de bajar en 2025

UGT Extremadura ha valorado la publicación del informe de siniestralidad laboral 2025 de la Junta de Extremadura y ha destacando como positivo el descenso del 2,84 por ciento en los accidentes con baja y la reducción de los siniestros mortales, muy graves y graves.

No obstante, el sindicato ha considerado que la evolución, aunque es favorable, resulta "claramente insuficiente" para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, ha subrayado que "cualquier descenso supone salvar vidas y garantizar la salud de las personas trabajadoras. Ese debe ser siempre el objetivo prioritario". No obstante, ha advertido de que los datos deben analizarse en términos de incidencia.

A pesar de la bajada porcentual, Extremadura registró 23.331 accidentes laborales en 2025, de los cuales 11.849 causaron baja, unas cifras que, para UGT, continúan siendo "inaceptables".

"Detrás de cada accidente hay una persona cuya salud se ha visto afectada, y las estadísticas no pueden ocultar el impacto humano que suponen miles de siniestros cada año en la región", ha afirmado Ladera.

Especialmente preocupante es el dato de 14 trabajadores fallecidos durante 2025 en su puesto de trabajo. "Catorce vidas perdidas siguen siendo una losa insoportable. No podemos normalizar estas cifras", ha remarcado.