La UEx impulsa un proyecto para reforzar la implicación del alumnado en la comunidad universitaria

La Universidad de Extremadura ha lanzado el proyecto denominado 'La Cara B de la UEx', bajo el eslogan 'Soy UEx', con el que se pretende reforzar el sentimiento de pertenencia del alumnado a la comunidad universitaria.

La puesta en escena ha tenido lugar este martes en el campus universitario de Cáceres donde se ha revelado qué hay detrás de la campaña que desde hace algunos meses se ha ido desarrollando por las redes sociales de la universidad extremeña.

Bajo el paraguas de 'La Cara B de la UEx', los estudiantes desarrollarán acciones comunicativas con el objetivo de visibilizar y poner en valor su experiencia y pertenencia a la UEx. Serán ellos mismos los que realizarán y protagonizarán los vídeos que se publiquen en Instagram y TikTok, creando contenido con su propio lenguaje.

Así, mostrarán el día a día de los estudiantes, sus planes e ideas, más allá de la información académica e institucional. La adjunta al rector para el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, ha acompañado a los estudiantes en la presentación de esta iniciativa que pretender "estar en los espacios donde ellos están, que es en la parte digital".

A través del eslogan 'Soy UEx' se quieren reforzar los vínculos de los estudiantes con la comunidad universitaria para que formen parte activa de su día a día y se sientan representados.

La jornada ha comenzado con una batucada que ha recorrido el campus cacereño y que ha finalizado en un gran mural ubicado en la entrada del edificio de Usos Múltiples.

El mural, realizado por el artista urbano Sojo, "es una declaración de intenciones de lo que pretendemos que es aumentar ese sentimiento de pertenencia a la UEx de los estudiantes, que se sientan parte de una comunidad y trabajar con ellos para poder desarrollar actividades, espacios de convivencia y que se promueva la participación estudiantil", ha declarado Blas.

La creacion de Sojo aporta una imagen fresca y juvenil "que es la que queremos trasladar al estudiantado, que la universidad no es solo la parte académica, hay una parte donde ellos tienen mucho que decir", ha apuntado. "Es el reflejo de las generaciones que están estudiando con nosotros y lo que queremos es que ellos se sientan en un entorno adaptado al arte urbano y a un ambiente más juvenil", ha añadido la responsable del Vicerrectorado de Estudiantes.

La iniciativa se trasladará al campus de Badajoz donde también se representará un mural de arte urbano para dar a conocer esta campaña, informa la UEx.