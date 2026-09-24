La UEx aumenta sus matrículas por tercer curso consecutivo y espera superar este año las 4.200

Las matrículas en la Universidad de Extremadura (UEx) han aumentado este año por tercer curso consecutivo y, además, lleva dos cursos seguidos superando el número de primeras matrículas por encima de las 4.000.

Así, después de que las preinscripciones subieron un 14 por ciento el presente curso respecto al 2025-2026, actualmente la UEx cuenta con 4.194 matrículas, a falta de concretar las de los llamamientos extraordinarios que están pendientes de cerrar.

Esto hace pensar que la UEx podría cerrar este curso 2026/2027 con más de 4.200 matrículas, según ha destacado el rector, Pedro M. Fernández Salguero, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa este miércoles en Mérida sobre nuevas sedes de la Universidad de Mayores.

Según ha apuntado, estas cifras evidencian que la Universidad de Extremadura "sigue siendo atractiva, sigue siendo una universidad que tiene llamada, que tiene capacidad de captación de estudiantes".

"Estamos bastante satisfechos porque, bueno, da la impresión de que la Universidad de Extremadura sigue siendo atractiva, sigue siendo una universidad que tiene llamada, que tiene capacidad de captación de estudiantes y, bueno, por esa razón creo que es un dato positivo (las matrículas del curso 2026/2027)", ha indicado.