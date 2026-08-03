El turismo rural alcanza una ocupación media del 55% en agosto en Extremadura

El turismo rural afronta el mes de agosto con una ocupación media del 55 por ciento en Extremadura, por debajo de la media del país, que está en el 70 por ciento de ocupación, según datos de EscapadaRural.com.

Por provincias, la de Cáceres presenta una ocupación media del 58 por ciento del turismo rural, mientras que la de Badajoz se sitúa en el 47 por ciento.

En el conjunto del país, la ocupación está en el 70 por ciento, siete puntos por encima de la registrada en el mismo periodo del año anterior, según estos datos, que señalan que Baleares encabeza la clasificación por comunidades autónomas con una ocupación del 91 por ciento, mientras que provincias como Cádiz, Asturias, Málaga, Sevilla y Pontevedra superan también la media nacional.