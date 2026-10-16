Tres detenidos por el robo de cable de líneas telefónicas de Montánchez valorado en unos 22.700 euros

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la localidad sevillana de Pilas como presuntos autores del delito de robo de cable perteneciente a líneas telefónicas del municipio cacereño de Montánchez y valorado en unos 22.700 euros.

La actuación se inició en mayo cuando los agentes interceptaron un vehículo que circulaba por la autovía A-66, dentro del término municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Tras la identificación de sus tres ocupantes, todos con antecedentes policiales por sustracción de cobre, los agentes inspeccionaron el turismo y hallaron en su interior gran cantidad de cableado de telecomunicaciones del que no pudieron acreditar su legítima procedencia.

También, debajo de los asientos ocultaban herramientas supuestamente utilizadas para el corte de este material conductor, incluso, calzado comúnmente conocido como "pies de gato", que emplearían para facilitar la escalada en estructuras verticales como son los postes de tendidos.

Con el análisis del material intervenido y las pesquisas practicadas con otras Unidades de la Guardia Civil de la provincia Cáceres, se obtuvieron suficientes indicios para averiguar que el cableado que transportaban acababa de ser sustraído y correspondía a distintos tramos de líneas telefónicas en desuso, ubicadas en Montánchez, reconocidos posteriormente por la empresa denunciante, que lo habría valorado en unos 22.700 euros.

Con todas las pruebas incriminatorias, durante el pasado mes de julio y a primeros de este mes de octubre, con el apoyo de agentes de la Guardia Civil de Sevilla, se localizaron y detuvieron en su localidad de residencia a los tres implicados en el robo.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.