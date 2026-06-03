Los trabajadores extremeños destinan el 29% de su salario al pago del alquiler, dos puntos más que el año anterior

Los trabajadores de Extremadura han destinado de media el 29 por ciento de su salario bruto al pago del alquiler de su vivienda durante el año 2025, lo que supone un incremento de dos puntos porcentuales en comparación con el 27 por ciento que requerían el año anterior.

Según el estudio 'Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025', elaborado de forma conjunta por los portales InfoJobs y Fotocasa, en 2025, el precio de la vivienda en alquiler en Extremadura ha cerrado con un incremento anual del 8,1 por ciento y ha situado el precio en diciembre en 7,37 euros/metro cuadrado al mes.

Esto significa que los extremeños tuvieron que dedicar un 29% del sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados, el porcentaje más alto desde 2019, teniendo en cuenta el salario bruto medio de Extremadura registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 24.644 euros (2.054 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas).

A nivel nacional, el estudio conjunto confirma una brecha generalizada entre las nóminas y el mercado inmobiliario, provocando que los residentes del 84% de las provincias españolas tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler.