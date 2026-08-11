Un total de ocho bandas extremeñas participarán en el Escenario AMEX en Cáceres del 4 al 6 de septiembre

Un total de ocho bandas extremeñas participarán, del 4 al 6 de septiembre, en los conciertos de Escenario AMEX que se desarrollarán en el Foro de los Balbos de Cáceres con el objetivo de difundir la música que se hace en la región.

Se trata de tres jornadas dedicadas a descubrir, escuchar y reivindicar a artistas y bandas de la región en una propuesta organizada por la Asociación de Músicos de Extremadura (AMEX) y con la colaboración de Espacio Belleartes de Cáceres. El festival apuesta un año más por una escena compuesta por músicos que crean, ensayan, graban, giran y trabajan por encontrar su lugar dentro del panorama musical.

Por eso, el objetivo de Escenario AMEX es contribuir a generar un espacio como punto de encuentro entre artistas y público donde las propuestas extremeñas sean las protagonistas y donde la diversidad de estilos sea también una muestra de la riqueza de la escena musical de la región.

Así, el certamen comenzará el viernes 4 de septiembre con una noche marcada por el rock y la música urbana. La jornada contará con Red n' Rebel, representantes del hard rock; HeadBang, con su propuesta de rock instrumental melódico; y Akotai MC, que llevará al escenario su rap consciente.

El sábado 5 de septiembre será el turno de una nueva combinación de estilos con DelSurf y su particular propuesta de surf rock, Dijo Que Sí, dentro del pop-rock indie, y Le Mur, una de las formaciones vinculadas al rock alternativo.

Ya el domingo 6 de septiembre, Escenario AMEX cambiará de registro para cerrar esta edición en formato de fiesta electrónica que reunirá a varios artistas para poner el broche final a tres días de música. El objetivo de Escenario AMEX es "dar visibilidad a los músicos extremeños y facilitar espacios donde puedan presentar sus proyectos ante el público", informa la organización en nota de prensa.

"Detrás de cada banda hay horas de ensayo, salas de conciertos, pequeños escenarios, autoproducción, kilómetros y muchas ganas de seguir haciendo música. Escenario AMEX pretende ser parte de ese camino y reivindicar que Extremadura también es territorio de creación musical", concluye.