TRÁFICO

Un total de 120 motocicletas con alumnos de la Escuela de Tráfico de Mérida recorren Badajoz, Cáceres y Salamanca

Son los componentes del XI Curso de la Especialidad de Tráfico en su Modalidad de Motoristas, de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida.

Redacción

Extremadura |

Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil de Tráfico | Guardia Civil

Las provincias de Badajoz, Cáceres y Salamanca se tiñen con los colores característicos de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

En concreto, 120 motocicletas de dicho Cuerpo recorrerán entre este martes y miércoles, días 9 y 10, vías pacenses, cacereñas y salmantinas, acompañadas de diferentes vehículos de apoyo entre los que destacan un furgón, un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico.

Son los componentes del XI Curso de la Especialidad de Tráfico en su Modalidad de Motoristas, de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, que, en unión de Instructores y Profesores de dicho centro de enseñanza, realizan sus últimos adiestramientos en la práctica de conducción de motocicletas.

El inicio a dicha marcha considerada de larga duración, ha tenido lugar en la propia Escuela emeritense, y circulará por carreteras que discurren tanto por esta provincia de Badajoz, como por las de Cáceres y Salamanca, en dos días consecutivos en los que recorrerán un total aproximado de 800 kilómetros, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

La finalización de dicho Curso está prevista en Mérida para el próximo 30 de junio, donde los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino a Unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

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