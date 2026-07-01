Toda Extremadura, salvo el Norte de Cáceres, estará este miércoles en alerta naranja por calor

Las altas temperaturas previstas para este miércoles, 1 de julio, activarán avisos de nivel naranja en toda la comunidad autónoma de Extremadura, salvo en el norte de Cáceres, que será de nivel amarillo.

Los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas, con temperaturas que superarán los 40 grados.

De cara a mañana jueves, los avisos naranjas se mantendrán en la mitad sur de la comunidad, en concreto en toda la provincia de Badajoz salvo en la Siberia extremeña, donde el riesgo será de nivel amarillo, al igual que la provincia de Cáceres.