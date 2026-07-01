ALERTAS

Toda Extremadura, salvo el Norte de Cáceres, estará este miércoles en alerta naranja por calor

Las temperaturas superarán los 40 grados. Las alertas estarán activas desde las 13h a las 21h.

Redacción

Extremadura |

Toda Extremadura, salvo el Norte de Cáceres, estará este miércoles en alerta naranja por calor
Toda Extremadura, salvo el Norte de Cáceres, estará este miércoles en alerta naranja por calor | AEMET

Las altas temperaturas previstas para este miércoles, 1 de julio, activarán avisos de nivel naranja en toda la comunidad autónoma de Extremadura, salvo en el norte de Cáceres, que será de nivel amarillo.

Los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas, con temperaturas que superarán los 40 grados.

De cara a mañana jueves, los avisos naranjas se mantendrán en la mitad sur de la comunidad, en concreto en toda la provincia de Badajoz salvo en la Siberia extremeña, donde el riesgo será de nivel amarillo, al igual que la provincia de Cáceres.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid