Simex no acudirá a las reuniones de Mesa Sectorial mientras dure el "conflicto" con los profesionales médicos

El Sindicato Médico Independiente de Extremadura (Simex) ha anunciado que no acudirá a las reuniones de la Mesa Sectorial mientras dure el "conflicto" con los profesionales médicos.

Así lo ha ratificado el Comité Ejecutivo del sindicato este martes, día 7, en la que ha exigido además un marco de negociación "propio" para el sector.

En nota de prensa, Simex entiende que este movimiento no debería "pillar por sorpresa" a la Junta, ya que la propia consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García, "ya recibió este aviso cara a cara el pasado 25 de junio".

"Hoy, el Comité Ejecutivo del Simex simplemente ha blindado de forma oficial una postura que consideran innegociable: mientras dure el actual escenario de conflicto, no se sentarán en mesas compartidas", subraya.

El sindicato argumenta que los problemas de la profesión médica, tanto a nivel autonómico como nacional, son "demasiado críticos y particulares" como para acabar "diluidos" en una "negociación generalista"; y entiende que la solución pasa por "una única vía: un ámbito de negociación específico para los médicos".

"La realidad de la Mesa Sectorial de Sanidad para la profesión médica, no sólo se muestra incapaz e inútil a la hora de tomar decisiones, sino que se ha transformado en un freno deliberado. Lo único que encuentran los médicos extremeños cuando presentan propuestas para mejorar el sistema es parálisis y un bloqueo constante", lamenta Simex.

Así, incide en que su decisión no supone "un simple desplante institucional" sino "una estrategia de presión para forzar una interlocución directa", ya que busca un "cuerpo a cuerpo" con la Administración para abordar las "carencias" de la profesión, rechazando "de plano" los "parches globales" que, a su juicio, "no resuelven la raíz del problema médico".