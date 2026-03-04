La Siberia y La Serena, escenario de una serie de vídeopodcasts que conectan tradición e innovación

Las comarcas pacenses de La Siberia y La Serena han sido el escenario de la primera experiencia piloto de 'Raíces que avanzan', una serie de vídeopodcasts que nacen con el objetivo de impulsar la recuperación, reinterpretación y actualización de las prácticas culturales tradicionales desde una perspectiva contemporánea y participativa.

A lo largo de dos episodios, el proyecto propone una reflexión profunda sobre las raíces culturales como señas de identidad de un territorio, dado que orígenes, tradiciones, historia, valores y costumbres no solo definen a una comunidad, sino que fortalecen el sentimiento de pertenencia y refuerzan la cohesión social.

El enfoque multilateral de 'Raíces que avanzan' reúne distintas miradas y voces del territorio para analizar cómo el patrimonio cultural puede convertirse en palanca de desarrollo y oportunidad. La iniciativa parte de una "premisa clara", como que "el verdadero progreso no consiste en olvidar lo que fuimos, sino en construir a partir de esa memoria colectiva".

Se trata de una iniciativa del proyecto RedMaraña, coordinado por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (Agcex), gracias al apoyo y financiación de la Diputación de Badajoz.

Con este lanzamiento, el proyecto RedMaraña abre una nueva vía de diálogo entre tradición e innovación, situando la identidad territorial como elemento estratégico para el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Los vídeopodcast ya están disponibles en las plataformas digitales de Agcex y RedMaraña, según indica en nota de prensa esta asociación.