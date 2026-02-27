El SES renueva ecógrafos e incorpora equipamiento en los hospitales de Zafra y Llerena con una inversión de 2,9 millones

El Área de Salud de Llerena - Zafra ha incorporado 16 ecógrafos de última generación, adquiridos durante el año 2025 a través del programa AMAT - I, con los que se renueva los equipos que están completamente obsoletos tras 20 años de antigüedad.

Para ello, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha realizado una inversión de 579.186 euros y ha destinado ocho equipos a cada hospital para los servicios de Cirugía, Fisioterapia, Ginecología, Neumología, Neurología, Quirófanos, Radiología, Rehabilitación, Traumatología y Urgencias.

Por otra parte, el SES ha invertido 755.863 euros para el servicio de radiología de cada uno de los hospitales del área, indica la Junta en una nota de prensa.

El Hospital de Llerena cuenta ahora con un nuevo equipo para la sala de radiología especial Telecomandada, que utiliza rayos X y fluoroscopia para estudios dinámicos, permitiendo obtener imágenes en tiempo real del aparato digestivo, urológico o ginecológico.

También se ha adquirido un software con herramientas avanzadas de inteligencia artificial aplicada a la reconstrucción de imagen, que mejora notablemente el rendimiento del equipo para la Resonancia Magnética.

En el Hospital de Zafra se ha sustituido el equipo de TAC por un modelo de última generación, que incluye TAC cardiaco como novedad, además de la adecuación de la sala en la que se ubica con el fin de adaptarla a las necesidades.

Los quirófanos de los hospitales del Área de Salud Llerena-Zafra disponen de cuatro nuevos arcos quirúrgicos que han supuesto una inversión de 714.408 euros, de los cuales, tres se han destinado al Hospital de Zafra y uno al de Llerena.

Estos equipos son una herramienta de imagen intraoperatoria que permite ver en tiempo real lo que ocurre dentro del cuerpo durante una intervención. Los pacientes ahora se benefician de mayor seguridad durante la cirugía, procedimientos menos invasivos, mejor precisión en el tratamiento, reducción del tiempo quirúrgico y diagnóstico intraoperatorio.