El SES contratará una póliza de responsabilidad civil directa por importe de 650.000 euros

La Junta ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para contratar la póliza que dé cobertura a la responsabilidad civil directa derivada de toda la actividad de la administración sanitaria y subsidiaria del SES, dirimida en procedimientos penales, así como a la defensa y reclamación de daños por el personal del SES cuando sea víctima de agresiones relacionadas con su actividad profesional, por importe de 650.000 euros.

El Ejecutivo regional ha señalado que los aseguramientos proporcionan seguridad contra el riesgo y cumplen una función económica por cuanto eliminan la incertidumbre económica sobre el futuro, ya que al tratarse el riesgo de un acontecimiento incierto en cuanto al hecho mismo o en cuanto al momento de su realización o respecto a la cuantía del efecto, evitan un "perjuicio económico contingente, mediante un gravamen económico real y soportable".

La cobertura de riesgos mediante pólizas de seguro es práctica habitual como una forma de asegurar las consecuencias económicas negativas (directas, solidarias o subsidiarias) que emanan de los perjuicios causados a terceros por la actuación profesional del personal al servicio de la Administración, y que derivan del deber del pago de las indemnizaciones hacia un tercero, la compañía aseguradora, para paliar en lo posible las repercusiones negativas sobre el presupuesto.