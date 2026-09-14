FIEBRE NILO

El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.

Redacción

Extremadura |

mosquito chupando sangre
mosquito chupando sangre | Sinc

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre de 67 años del municipio de Miajadas, perteneciente al área de salud de Cáceres, que no ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 44 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.

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