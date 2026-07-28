El servicio ferroviario entre Monfragüe y Plasencia se restablecerá el 10 de agosto tras concluir las obras

La circulación ferroviaria en el tramo entre Monfragüe y Plasencia, en la provincia de Cáceres, se restablecerá el próximo 10 de agosto tras la finalización de los trabajos que se estaban desarrollando por parte de Adif

Cabe recordar que este servicio entre Monfragüe y Plasencia permanecía interrumpido desde el pasado 5 de mayo por obras de Adif.

Ahora, el administrador de infraestructuras ha autorizado la circulación ferroviaria en este tramo, por lo que finaliza el plan alternativo de transporte por carretera que Renfe ha venido organizado durante varias semanas para garantizar la movilidad de los viajeros con origen o destino la estación placentina.

Por tanto, los servicios de Media Distancia y el servicio Alvia que a diario realizan parada en Plasencia retoman la normalidad a partir del 10 de agosto y los billetes ya pueden adquirirse en los canales habituales de venta, señala Renfe en nota de prensa.