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Seguridad y defensa en Europa e Iberoamérica centran unas jornadas de la Fundación Yuste con más de 150 inscritos de nueve países

El encuentro, organizado junto al Ministerio de Defensa, se celebra en Cáceres con participación presencial y online para analizar los principales desafíos geopolíticos de Europa e Iberoamérica.

Redacción

Extremadura |

Seguridad y defensa en Europa e Iberoamérica centran unas jornadas de la Fundación Yuste con más de 150 inscritos de nueve países
Seguridad y defensa en Europa e Iberoamérica centran unas jornadas de la Fundación Yuste con más de 150 inscritos de nueve países | Juntaex

Más de 150 personas de nueve países se han inscrito en las IV Jornadas 'Seguridad y Defensa en el espacio iberoamericano', organizadas por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y el Ministerio de Defensa. El encuentro, que se celebra en Cáceres y cuenta con una participación mayoritariamente online, reúne a expertos, representantes institucionales y estudiantes para reflexionar sobre los desafíos estratégicos y de seguridad del actual contexto internacional.

Durante la inauguración, el director de la Fundación Yuste, Fernando Pizarro, ha reivindicado la importancia de generar espacios de análisis riguroso frente a la proliferación de mensajes sobre seguridad y defensa en el debate público, los medios de comunicación y las redes sociales. En este sentido, ha destacado el valor de unas jornadas que "concitan la experiencia y conocimiento de personas que conocen en profundidad estos asuntos trascendentales para un país y para el mundo".

Pizarro también ha puesto en valor el mensaje de "unidad y concordia" trasladado por el rey Felipe VI durante su reciente visita a Ceuta y Melilla.

Por su parte, el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, ha destacado la actualidad de los asuntos abordados y la oportunidad que estas jornadas ofrecen a los estudiantes de la Universidad de Extremadura para compartir conocimientos y experiencias con especialistas en la materia.

El subdelegado de Defensa en Cáceres, el coronel Vicente Lunar Bravo, ha incidido en cómo la seguridad y la defensa siguen condicionando los equilibrios de poder y el orden mundial. Asimismo, ha defendido la cooperación entre España e Iberoamérica ante los desafíos de la denominada 'zona gris', situada entre la paz y la guerra.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido a la Fundación Yuste la celebración de esta actividad en la ciudad y ha destacado su contribución a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Las jornadas cuentan también con la participación del exministro de Defensa Federico Trillo; el expresidente de la Junta de Extremadura y senador José Antonio Monago; el coronel Juan Carlos Castilla Barea, analista principal y profesor asociado del CESEDEN y del IEEE; y el catedrático de la Universidad de Extremadura, Juan Félix González González.

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