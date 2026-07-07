El sector turístico extremeño dispondrá de sesiones formativas para prepararse ante el trío de eclipses

La Dirección General de Turismo va a poner en marcha un programa de asesoramiento dirigido al sector extremeño con motivo del trío de eclipses solares que se producirán en 2026, 2027 y 2028.

Con esta iniciativa se pretende ayudar a empresas, destinos y agentes del territorio a "prepararse ante un acontecimiento astronómico excepcional, con un fuerte impacto turístico, divulgativo y territorial".

En concreto, este programa se desarrollará a través de cuatro sesiones formativas en formato online, que arrancan este miércoles, 8 de julio, con la primera sesión, que abordará la caracterización y necesidades del visitante que se desplaza para observar este tipo de fenómenos.

La segunda sesión, prevista para el 15 de julio, se centrará en la adaptación de la oferta turística a esta tipología de viajero, y la tercera profundizará en la gestión integral de la experiencia del visitante y será el 22 de julio.

El ciclo concluirá el 9 de septiembre con una evaluación del eclipse del 12 de agosto de 2026 y una puesta en común de aprendizajes útiles para los eclipses de 2027 y 2028, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Con este programa, Turismo busca "anticipar necesidades, mejorar la atención al visitante, reforzar la seguridad en la observación y convertir este acontecimiento astronómico histórico en una oportunidad turística real para Extremadura", vinculada no solo con la calidad de sus cielos y su riqueza natural, sino también con su gastronomía, su patrimonio y las experiencias rurales.

TRES ECLIPSES

El primero de los eclipses tendrá lugar el próximo 12 de agosto, en el que aunque la región no se sumergirá en la oscuridad total, el fenómeno será especialmente significativo en el norte de la provincia de Cáceres, mientras que el segundo eclipse se producirá el 2 de agosto de 2027 y será también de carácter parcial.

Cabe destacar que Extremadura se encuentra geográficamente muy próxima, a apenas hora y media, a las franjas de totalidad previstas para estos dos años.

El tercer eclipse se producirá el 26 de enero de 2028 y, en esta ocasión, el sur de la provincia de Badajoz se situará dentro de la franja de totalidad, por lo que localidades como Mérida, Almendralejo, Olivenza, Jerez de los Caballeros o Fregenal de la Sierra podrán disfrutar de la anularidad perfecta.

EXTREMADURA, DESTINO IDEAL PARA EL ASTROTURISMO

Destaca el Ejecutivo que "Extremadura posee uno de los cielos más oscuros de Europa continental, lo que la convierte en un destino privilegiado para contemplar estrellas y planetas", ya que la ausencia de contaminación lumínica, el clima benigno, con numerosos días despejados, y la existencia de localizaciones espectaculares hacen de nuestra región un paraíso para los aficionados a la astronomía.

Actualmente hay en la región seis destinos certificados con el sello Starlight, como son la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Las Hurdes, Sierra de Gata, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, los municipios del entorno del Gran Lago de Alqueva y la Reserva de la Biosfera de La Siberia. A ellos se suman El Chorrerón, en Moraleja, y la playa con bandera azul de Los Calicantos, en Casas de Don Pedro, reconocidos también como Parajes Starlight.

Extremadura cuenta además con un sector turístico especializado, con alojamientos y guías extremeños certificados también por la Fundación Starlight, así como con infraestructuras específicas para facilitar el astroturismo, como la red de Miradores Celestes y de Senderos Nocturnos, además observatorios astronómicos, planetarios o centros de interpretación.