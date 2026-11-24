Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, ha dicho hoy que “cuando sea presidente de la Junta, la primera medida que voy a tomar será la de derogar el impuesto a las eléctricas que Guardiola ha regalado a empresas que tienen beneficios millonarios cada año”.

El líder de los socialistas ha hecho estas declaraciones en un acto público en Cáceres junto al vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo. En su intervención, ha destacado que el Gobierno de España vaya a prorrogar el impuesto a la banca. “Son 1.400 millones de euros que servirán para mantener los servicios públicos de calidad en regiones como Extremadura, todo lo contrario que hace Guardiola que mete la mano en el bolsillo de los que más lo necesitan para dárselo a los que más tienen”.

En ese sentido, ha criticado que Guardiola vaya a llevar a cabo “una bajada fiscal de 4,20 euros al mes, pero con eso un extremeño no puede pagarse un tratamiento médico o un helicóptero para apagar los incendios del verano”.

En su discurso, Cotrina se ha mostrado orgulloso de un gobierno central “progresista y muy comprometido con Extremadura”. Ha destacado las medidas sociales que ha puesto en marcha Pedro Sánchez para generar más igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la subida de las pensiones que benefician a 230.000 extremeños, la del salario mínimo o las medidas de vivienda. “Hoy, me quiero acordar de los jóvenes que dijeron que merecía la pena salir a la calle a pedir un acceso digno a la vivienda, y de ahí salieron dos decretos con sello socialista que ayuda a la gente a emanciparse”.

Por último, ha reivindicado la apuesta del Gobierno de España por el campo extremeño. “A los agricultores y ganaderos no se les defiende solo alardeando de la bandera de España, se les defiende con 70 millones de euros por los daños de las borrascas, con 33 millones por la subida de fertilizantes o 5 millones para combustibles que ha puesto el Ejecutivo de Sánchez”.

CARLOS CUERPO

En su intervención, Carlos Cuerpo ha lamentado el constante ruido del Congreso, “que se hace para que no se hable de lo importante, para que se discuta del empleo, de la evolución de los salarios, de las cosas del comer”. Además, ha afirmado que el PSOE garantizó por ley en 2021 la revalorización de las pensiones por ley, “con el voto en contra de los siempre, pues hoy les decimos a los mayores que los de siempre las seguiremos revalorizando”.

En relación a la vivienda, Cuerpo ha recordado que el último decreto aprobado por el Gobierno "protege a quienes están pendientes de quienes tienen que renovar el alquiler, eso es estabilidad y ahorro, y con deducciones en la renta; y además ayuda también al pequeño propietario, ya que si baja el alquiler tiene reducción de impuestos. Alquilar bien, es rentable para el inquilino y el pequeño propietario”.

Por último, ha defendido que la subida del salario mínimo “beneficia a jóvenes y mujeres”. Sin embargo, ha apuntado que no es suficiente y que a las futuras generaciones hay que darle “oportunidades la fábrica de diamantes o la gigafactoría, apuestas que ya las avanzó Guillermo Fernández Vara en territorios como Extremadura”.