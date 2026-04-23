San Vicente celebra su VI Feria del Corcho con el foco en la sostenibilidad forestal

La localidad de San Vicente de Alcántara ha inaugurado este miércoles su sexta edición de la Feria Internacional del Corcho (FICOR) con el foco puesto en la sostenibilidad forestal y la eficiencia energética.

El municipio, que fabrica el 15 por ciento de los tapones de vino mundiales, reafirma su liderazgo industrial con la participación de 17 expositores profesionales y representantes del sector.

Con una estructura productiva compuesta por 35 factorías, el municipio extremeño no solo mantiene su relevancia histórica, sino que se proyecta hacia el futuro mediante dos pilares estratégicos: la mejora forestal y la descarbonización industrial.

Durante las jornadas técnicas se presentarán investigaciones sobre la optimización de los ciclos de crecimiento del alcornocal y su capacidad como sumidero de dióxido de carbono.

En el ámbito fabril, se abordará la transición hacia el autoconsumo mediante energía fotovoltaica, una medida orientada a mitigar los altos costes eléctricos y reducir la huella ambiental de la producción.

El alcalde de la localidad, Andrés Hernáiz de Sixte, ha sido el encargado de abrir el certamen reivindicando el estatus de San Vicente de Alcántara como referencia mundial del sector.

En su intervención, ha ensalzado la evolución tecnológica de una industria que hunde sus raíces en el siglo XIX y ha destacado la resiliencia del tejido empresarial local tras el incendio industrial sufrido hace meses, agradeciendo la labor de los servicios de emergencia.

Por su parte, el presidente de la Asociación Sanvicenteña de Empresarios Corcheros (ASECOR), Joaquín Herreros de Tejada, ha ofrecido un análisis sobre los desafíos estructurales, entre ellos el envejecimiento del alcornocal y la presión de los costes operativos.

Ha indicado que si bien el tapón de corcho sigue siendo el pilar del negocio, la diversificación y la innovación son esenciales para convertir el valor ambiental en rentabilidad económica.

En la inauguración también ha intervenido la directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), Carmen González Ramos, quien ha incidido en la importancia de la transferencia de conocimiento.

Además de su vertiente profesional, con 17 expositores que cubren desde la saca hasta la comercialización artesanal, FICOR 2026 busca dinamizar el turismo rural en la comarca de Los Baldíos.

Con este fin, el evento incluye rutas interpretativas por la Sierra de San Pedro, integrando la cultura del corcho como un activo patrimonial y económico para la fijación de población en el territorio.